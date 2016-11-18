В Полтаве открылся региональный форум "Украина - страна предпринимателей" (фото)

Как передает корреспондент УНИАН, на форуме присутствует несколько сотен полтавских предпринимателей, представители местных органов власти, представители Украинского союза промышленников и предпринимателей, а также представители партнера форума - "ПриватБанка".

Открывая форум, глава Полтавской областной госадминистрации Валерий Головко, директор Полтавского регионального управления «ПриватБанка» Александр Цись, глава Полтавского областного совета Александр Беленький подписали обращение к местным советам области и их исполнительным органам по внедрению программы поддержки малого бизнеса за счет программ компенсации процентов по банковским кредитам из местных бюджетов для создания новых рабочих мест.

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«Уникальность нашего собрания лежит в плоскости концепции поддержки малого и среднего бизнеса, начиная с Полтавской области, я думаю, эта инициатива распространится по всей Украине» - отметил глава Полтавской ОГА Валерий Головко.

Он отметил, что форум подтолкнет органы исполнительной власти к созданию стимулов для развития бизнеса.

«Я убежден, что мы сегодня дадим толчки для развития малого и среднего бизнеса по всей Украине» - сказал Головко.

Как сообщал УНИАН, один из первых украинских городов, присоединившихся к национальной программе поддержки малого бизнеса «Страна предпринимателей» стал город Покровск Донецкой области. В этом городе уже стартовал проект компенсации процентов за пользование кредитами малому бизнесу за счет местного бюджета. Соответствующее решение было принято горсоветом. А привлечь финансирование предприниматели города смогут при помощи портала программы kub.pb.uа.