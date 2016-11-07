Китай создает фонд объемом 10 миллиардов евро для инвестиций в Восточную Европу

Китай учредил холдинговую компанию Sino-CEEF, которая призвана стать "новой платформой для экономического сотрудничества" между КНР и странами Центральной и Восточной Европы, передает DW.

В рамках деятельности компании Пекин также создает фонд Sino-CEE, главной задачей которого будет вложение средств в инфраструктурное сотрудничество, высокотехнологичные производства и индустрию массового потребления.

Читайте такжеКитайский юань включен в корзину резервных валют МВФИнтерес к инвестированию в новый фонд уже проявили ряд государств Центральной и Восточной Европы, а также отдельные компании и финансовые организации. Как ожидается, размер капиталовложений в перспективе составит 10 млрд евро.

С китайской стороны в роли крупнейшего инвестора компании Sino-CEEF выступит фининститут Industrial and Commercial Bank of China.

"Мы должны и дальше расширять сферу наших взаимных интересов", - отметил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян.