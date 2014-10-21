В Украине будут изголовлять крылатые ракеты и высокоточное оружие для армии
Президент Украины Петр Порошенко намерен внести изменения в государственный оборонный заказ по выпуску крылатых ракет, комплекса тактического оружия и высокоточного оружия.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время встречи с работниками Днепропетровского машиностроительного завода.
“После избрания нового состава Верховной Рады и формирования правительства мы поддержим украинского производителя вооружения”, - сказал Порошенко.
По словам президента, в ближайшее время будут разработаны страховые и кредитные механизмы, которые позволят украинским предприятиям оборонного комплекса производить современное конкурентоспособное оружие.
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Как заявил Порошенко, определить приоритеты для предприятий ВПК заставило проведение антитеррористической операции. “Мы определили приоритеты, что нужно украинской армии, как это можно производить на украинских предприятиях”, - сказал Порошенко.
По его словам, в течение месяца программа государственного оборонного заказа будет определена.
Порошенко отметил, что будет разработана новая модель деятельности оборонных предприятий, которая позволит продавать конкурентоспособную продукцию на мировых рынках.