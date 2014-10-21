Порошенко присвоил звание Героя Украины полковнику Гордийчуку
09:49, 21 октября 2014Армия
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Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о присвоении звания Героя Украины с вручением ордена "Золота звезда" полковнику Игорю Гордийчуку.
Фото Facebook Юрий Бутусов
Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, полковник Гордийчук принимал участие во многих операциях во время АТО, возглавлял отряд спецназа при выполнении заданий у тыла противника, командовал боями по взятию кургана Саур-Могила, лично возглавлял отряды спецназа, выполняя задания глубинной разведки далеко за линией фронта.
На протяжении 12 дней непрерывных боев полковник Гордийчук героически удерживал позицию, несмотря на ранение и контузию.
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