Порошенко присвоил звание Героя Украины полковнику Гордийчуку

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, полковник Гордийчук принимал участие во многих операциях во время АТО, возглавлял отряд спецназа при выполнении заданий у тыла противника, командовал боями по взятию кургана Саур-Могила, лично возглавлял отряды спецназа, выполняя задания глубинной разведки далеко за линией фронта.

На протяжении 12 дней непрерывных боев полковник Гордийчук героически удерживал позицию, несмотря на ранение и контузию.