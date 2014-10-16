Ровенские военные коммунальщики подготовили к отопительному сезону почти тысячу зданий

Военные коммунальщики к зимнему периоду подготовили почти тысячу зданий казарменно-жилищного фонда, 13 котельных, 15 километров теплосетей, до 20 километров водопроводных сетей, 13 километров канализационных сетей, свыше 200 километров линий электропередач и 33 трансформаторные подстанции.

"Мы готовы начать отопительный сезон хоть сегодня. Все котельные, среди которых три газовых, а остальные работают на твердом топливе, проверены и готовы начать отопление с первой командой, - отметил начальник квартирно-эксплуатационного отдела города Ровно подполковник Олег Падытель. - Также, на выполнение требований высшего руководства государства, газовые котельные дооборудованы резервными котлами на твердом топливе. Мы заготовили достаточное количество угля и дров, что позволит даже при самых затруднительных условиях автономно обеспечивать теплом дома и рабочие места военнослужащих более трех месяцев".

По его словам, задолженность за потребленные коммунальные услуги в подчиненных гарнизонах отсутствует. Уже предусмотрены средства за потребленные энергоносители до конца года.

Для подготовки к зимнему периоду было затрачено почти 600 тысяч гривень. Во всех зданиях, которыми занимается КЭВ Ровно, уже работают счетчики учета энергоносителей. Проведен ремонт в восьми котельных, на наиболее проблемных домах заменены кровли. Заранее были обновлены аварийные участки тепловых сетей и проведен комплекс подготовительных работ.

Зимой нагрузка увеличивается и на сети электроснабжения. Поэтому военные коммунальщики отремонтировали трансформаторные подстанции, внешние воздушные линии электропередач с опорами, кабельные линии, электрощитовые. Провели изоляцию сетей холодного водоснабжения. Также к зимнему периоду эксплуатации подготовлены пять общежитий для военнослужащих.

Стоит добавить, что в Ровенском, Дубенском и Сарненском гарнизонах длится обучение военнослужащих, которые отобраны на выполнение работ в отопительный сезон. В каждом городе сформированы оперативные группы и ремонтные бригады. А когда температура воздуха понизится, военные коммунальщики города Ровно предусматривают круглосуточное дежурство аварийно-восстановительных бригад.

"Военнослужащие постепенно возвращаются после участия в антитеррористической операции к местам постоянной дислокации в рамках мирного плана Президента Украины. А потому мы делаем все возможное, чтобы нашим героям как в домах, так и в частях было тепло и уютно", - подытожил подполковник Олег Падытель.