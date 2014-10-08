Основой новой 14-й бригады станут бойцы расформированного 51-й

Такое решение президент Петр Порошенко принял во время встречи с бойцами и командирами 51-й отдельной механизированной бригады Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, которая принимала участие в боевых действиях в зоне АТО, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

В начале встречи президент призвал всех присутствующих честно, глядя глаза в глаза, рассказать о ходе событий за все время несения службы в зоне АТО. "Нам нужно дать правдивую оценку этим действиям. Надо быть честными. Там, где воевали, - надо признавать героизм этих бойцов. Там, где были факты дезертирства, - надо отвечать", - подчеркнул президент.

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Отдельные подразделения 51-й бригады проявили героизм в боях за Саур-Могилу и в освобождении многих населенных пунктов на Донбассе. Особенно президент отметил героизм разведчиков батальонно-тактической группы "Колос", которая одной из первых взяла под контроль Саур-Могилу; противотанковое артиллерийское подразделение, уничтожившее значительные силы противника; ремонтную бригаду, которая, несмотря на обстрел, выполняла свои обязанности, и танковое подразделение, совершившее рейд на врага при выходе украинских войск под Иловайском.

С другой стороны, подчеркнул Порошенко, в этой части было зафиксировано около четырех десятков случаев дезертирства, а события под Волновахой стали стыдом для украинской армии, когда в результате пьянства и непрофессиональных действий погибли многие военные.

"Нам нужна правда, какой бы она ни была", - подчеркнул президент. "Нам нужно отметить настоящих героев и дать надлежащую оценку тем, кто не выдержал и оступился. К сожалению, такие военнослужащие были в вашей части. Перед памятью погибших героев и тех, кто, несмотря на все, выстоял и не испугался, мы обязаны быть мужественными и честными как в оценках действий 51-й бригады, так и в оценках действий других подразделений Вооруженных сил Украины", - отметил Порошенко.

По словам президента, основой новой бригады должны стать герои 51-й. «Те подразделения, которые героически себя проявили, не должны быть расформированы. Они должны в полном составе с сохранением своих традиций стать основой новой бригады, - заявил он. - Те же случаи, когда военнослужащие проявили слабость духа и стали дезертирами, будут объективно расследованы".

После разговора президент поручил и.о. командира бригады представить бойцов, которые проявили мужество, к наградам. "Я вами горжусь, как украинский президент, и спасибо за ваше мужество и героизм", - сказал глава государства.

Как сообщал УНИАН, в конце сентября Порошенко заявил, что 51-я бригада, которая сдалась в плен, будет расформирована.

"В отношении событий под Волновахой... в отношении событий возле Краснопартизанска, где сдались в плен военнослужащие 51-й бригады, мною было дано поручение расформировать бригаду", - сказал президент.

Глава государства отметил, что "на месте постоянной дислокации 51-й будет сформирована новая бригада, нового качества, из других военнослужащих, под другим руководством".

"Будет называться 14-я бригада, и этот процесс уже начался", - сказал Порошенко.

29 июля более 40 бойцов 51-й бригады пересекли границу с Россией в районе пункта Изварино в Луганской области. По словам офицера 51-й бригады, бойцы были вынуждены это сделать, чтобы не попасть под обстрел террористов. Затем военные были доставлены в Запорожье в воинскую часть.