Минобороны опровергло информацию об использовании боевиками газа в донецком аэропорту

Об этом говорится на странице Минобороны в соцсети. "В социальных сетях сейчас распространяется информация об использовании террористами газа в Донецком аэропорту. На самом деле террористы использовали дымовые шашки, пытаясь под прикрытием дыма прорваться к этому важному стратегическому объекту", - отмечается в сообщении Минобороны.

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В сообщении Минобороны еще раз попросило общественность не распространять непроверенную информацию о боевых действиях в зоне АТО. "Это только вредит нашим парням, их родным и близким людям, нагнетает панику и беспокойство", - подчеркивается в сообщении оборонного ведомства.

Как сообщал УНИАН, сегодня боевики начали штурмовать позиции сил АТО возле донецкого аэропорта. Они забрасывали украиснких военных дымовыми шашками. В то же время пользователи соцсетей писали о том, что боевики применяли неизвестный газ.