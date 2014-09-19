Филарет освятил храм на территории воинской части 101 отдельной бригады охраны ГШ ВСУ

18 сентября Святейший Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет посетил воинскую часть в столице, где базируется 101 отдельная бригада охраны Генерального штаба Вооруженных сил Украины и освятил там военный храм.

Его Святейшеству сослужили настоятель храма протоиерей Константин Лозинский, первый проректор Киевской православной богословской академии протоиерей Александр Трофимлюк, главный военный священник Киевского гарнизона протоиерей Тарас Мельник, протоиерей Петр Бойко, протоиерей Роман Маланяк.

Во время богослужения Святейший Патриарх и духовенство молились за здоровье и сохранение жизни воинов 101 бригады, которые защищают независимость Украины на Донбассе.

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Во время богослужения молились командование и личный состав 101 отдельной бригады, в том числе командир бригады полковник Николай Швец, заместитель командира воинской части подполковник Виктор Терлецкий.

Богослужение украсило пение хора студентов Киевской православной богословской академии.

После освящения Святейший Владыка обратился к военным с архипастырским словом. Патриарх Филарет поздравил личный состав бригады с освящением храма и отметил, что Православная Церковь за каждым богослужением молится за воинов, ведь выбрав для себя такое служение и жизненный путь, человек сознательно готова положить свою жизнь за страну и соотечественников.

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Патриарх Филарет наградил орденами и медалями святого Юрия Победителя: командира 101 отдельной бригады полковника Николая Швеца, заместителя командира воинской части подполковник Виктора Терлецкого, подполковника Александра Беляева, майора Александра Хоменко, майора Андрея Митченка, которые более всего способствовали военного строительства храма. Солдат бригады, которые приобщились к строительству и украшению храма, Святейший Владыка отметил Благословенными грамотами.

Командир воинской части полковник Николай Швец поблагодарил Святейшего Патриарха Филарета за архипастырский визит в воинскую часть и отметил, что день освящения бригадной часовни станет еще одним важным праздником в истории воинской части рядом с днем ее основания. От имени командования отдельной бригады полковник Швец наградил Святейшего Владыку благодарностью и памятным нагрудным знаком.