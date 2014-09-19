2,5 тысячи украинских военных получили ранения за время АТО

Об этом на брифинге заявил журналистам директор военно-медицинского департамента Министерства обороны Виталий Андронатий, пишет издание "Новости Донбасса".

"Они все распределены по военным госпиталям, военно-медицинским клиническим центрам, а самые тяжелые находятся в высокоспециализированных учреждениях", - отметил Андронатий.

По его словам, около 950 военнослужащих, получившие "легкие" ранения, на данный момент находятся в медучреждениях, а около 30% полностью выздоровели и вернулись в строй.

Читайте такжеЗа сутки на Донбассе 2 украинских военных погибли, 3 были ранены, 6 пропали без вестиПо словам советника Президента Ольги Богомолец, на данный момент 49 человек нуждаются в нейрореабилитации и протезировании.

Среди получивших ранения в ходе АТО на данный момент за рубежом находится 37 человек: в США - 1, в Германии - 19, в Израиле - 7 и в Литве - 10.

Как сообщал УНИАН, вчера стало известно, что по всей Украине пройдут военно-медицинские учения.