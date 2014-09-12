Части и подразделения 8-го армейского корпуса восстанавливают технику и вооружение

Проведение восстановительных работ на технике осуществляется штатными экипажами и специальными группами из состава ремонтных подразделений.

"В настоящее время ряд воинских частей армейского корпуса выведены в район восстановления боеспособности, где кроме ремонта поврежденного в боях вооружения осуществляется доукомплектование батальонных тактических групп личным составом и техникой. После завершения запланированных мероприятий восстановления подразделения вновь будут направлены в районы выполнения задач АТО", - отметил командир 8 армейского корпуса генерал-лейтенант Петр Литвин.