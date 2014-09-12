Части и подразделения 8-го армейского корпуса восстанавливают технику и вооружение

21:15, 12 сентября 2014
Армия
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В определенном районе проводится восстановление боевой техники и вооружения воинских частей и подразделений 8 армейского корпуса Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.

Фото: Минобороны

Проведение восстановительных работ на технике осуществляется штатными экипажами и специальными группами из состава ремонтных подразделений.

"В настоящее время ряд воинских частей армейского корпуса выведены в район восстановления боеспособности, где кроме ремонта поврежденного в боях вооружения осуществляется доукомплектование батальонных тактических групп личным составом и техникой. После завершения запланированных мероприятий восстановления подразделения вновь будут направлены в районы выполнения задач АТО", - отметил командир 8 армейского корпуса генерал-лейтенант Петр Литвин.

Фото: Минобороны

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