Практикующие психологи рассказали, как военным преодолеть стресс и что должны делать родственники бойцов АТО

10 сентября во львовском пресс-клубе Укринформ состоялся круглый стол на актуальную для сегодняшнего дня тему «Преодоления боевого стресса и психологическое сопровождение семей участников АТО».

В мероприятии приняли участие практикующие специалисты в этой области. В частности, врач-психиатр Военно-медицинского клинического центра Западного региона Василий Павлов, кандидат психологических наук, руководитель научно-исследовательского отдела (подготовки войск Академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного подполковник Тарас Мацевко, психолог-практик Оксана Наконечная, менеджер Украинского союза психотерапевтов Андрей Сидоренко.

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"Военные психологи фактически были ликвидированы как класс в украинском войске. Однако эту службу теперь поднимают фактически с нуля, пользуясь услугами тех практикующих знатоков отрасли, которые в свое время уволились в запас из рядов силовых структур или остались в армии на других должностях", - сообщил подполковник Тарас Мацевко.

Офицер подчеркнул, что потребность в специалистах этого профиля будет сохраняться, и они однозначно нужны в военных формированиях в звеньях подразделений рота-батальон.

"Такие специалисты оказывали бы первичную психологическую помощь, готовили личный состав к ведению боевых действий, поскольку есть определенный процент военнослужащих и военнообязанных, которые психологически не готовы к кризисным состояниям военных действий", - отметил подполковник Тарас Мацевко.

Оксана Наконечная, которая не прекращает практической психологической деятельности со времен Майдана рассказала, что основной проблемой в настоящее время является кризисная ситуация, которая не прекращается. Практикующие психологи и психотерапевты отмечают, что легче справиться с последствиями кризисного состояния, чем выводить человека из стресса в условиях кризиса, которая не прекращается, а лишь переходит из одной фазы в другую. Реальная эффективность работы в таких условиях, с ее слов, довольно невысокая. Можно только несколько приглушить реакцию человека на некоторые ситуации. Да и опыт работы можно перенять разве что у коллег из Израиля, страны, которая на протяжении 60 лет живет в состоянии войны и которой общество научилось с этой действительностью сосуществовать.

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По словам участников мероприятия, опыт Украины относительно психо-психологического противодействия стрессам в условиях гибридной войны является уникальным. Поэтому иностранные специалисты, которые приезжают оказывать методическую помощь украинским специалистам, работают не столько на передачу информации и собственных наработок, сколько на обмен мнениями и матрицами действий в определенных ситуациях.

Участники круглого стола предложили и несколько практических советов по преодолению стрессовых состояний для военнослужащих, гражданского населения и журналистов.

Прежде всего, первичная психологическая помощь должна оказываться непосредственно в боевых условиях. Бойцы должны осознавать, что обращение за психологической помощью - это не признание собственной неадекватности, а попытка избежать проблем с психикой в будущем. Нужно преодолевать в себе комплекс относительно обращение к профильному врачу-специалисту. Командиры должны осознавать, что все подчиненные по-разному реагируют на внешние раздражители: кому-то нужна глубокая беседа, а кому-то хватает дружеского хлопка по плечу, или окрика. К тому же, командиры должны выявлять лиц-паникеров со слабой и нестабильной психикой, а также тех, которые могут в кризисной ситуации поставить под угрозу жизнь всего подразделения, проявить неповиновение, скрыться с места боя. Таких лиц необходимо знать и, по возможности, изолировать от остальных. Обычно, 80-90 процентов лиц, которым была своевременно оказана помощь психолога в полевых условиях, возвращались в строй.

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Для родителей военнослужащих АТО также предложен вариант действий. Во-первых - не передавать солдатам негативных эмоций. Наоборот - вселять в бойцов силу и уверенность в их действиях. Если солдат прибыл в отпуск домой, родителям и друзьям следует окружить его вниманием и переключить психику военнослужащего из мыслей о войне на другие, более позитивные темы.

Есть советы от психологов и представителям средств массовой информации как модуляторам и ретрансляторам общественных настроений. Освещая даже негативную информацию относительно боевых действий, журналист должен структурировать и стабилизировать ее. То есть у потребителей информации вместо того, чтобы сложить руки и погрузиться в депрессию, должен появиться стимул что-то делать и помогать фронту. Ведь, со слов менеджера Украинского союза психотерапевтов Андрея Сидоренко, психологическая составляющая гибридной войны, которую ведет против нас Россия, направлена как раз на то, чтобы запугать общество и не дать развиваться всем тем добрым началам, которые появились в нашем социуме. Одна из задач-победы в психологической войне - каждому члену нашего общества продолжать быть эффективным и успешным на рабочих местах. Для этого, утверждают специалисты, нужно развивать и делать доступным психологические услуги, консультации для населения.

Остаются основными объектами работы три основные группы: это военнослужащие, вынужденные переселенцы и родственники и близкие участников АТО. В ближайших планах деятельности практикующих психологов - активизация работы Центра кризисных интервенций и реабилитационно-адаптационных центров для участников боевых действий.

Общим итогом проведенного мероприятия является необходимость обязательного внедрения на всех уровнях государственной деятельности аспектов психологического сопровождения и помощи населению в условиях внешней агрессии.

Также в ближайшее время во Львове будет проведен информационно-консультационный тренинг психологов для представителей СМИ относительно работы журналистов и информирования общества в условиях психологического давления со стороны противника.