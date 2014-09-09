Отечественные СМИ проводят акции, направленные на поддержку участников АТО

Радиостанции «ТАВР медиа» («Хит-FM», «RADIO ROKS», «RADIO RELAX» и «Радио Мелодия») продолжают проводить информационно-патриотические акции в поддержку защитников Отечества.

По словам генерального продюсера радиостанции «ТАВР Медиа» Виталия Дроздова, по инициативе творческого коллектива была запущена информационно-патриотическая программа «Боевой привет». В этом проекте граждане всей страны своими словами пытаются поддержать военных, которые ценой жизни защищают мир и спокойствие в Украине. Журналисты уже не впервые проводят акцию «Оберег для бойца» с участием детей, которые постоянно присылают в радиостудии свои рисунки для украинских солдат.

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"В этой ситуации каждый находит свой способ помочь и быть полезным. Поэтому мы и в дальнейшем будем как можно активнее проводить информационную поддержку защитников Отечества", - подчеркнул Виталий Дроздов.

В свою очередь Херсонская областная государственная телерадиокомпания инициирует проведение телемарафона «Мы есть народ, которого не одолеть!» в поддержку военных и добровольческих формирований. Информационно-патриотическое мероприятие будет проходить 17 сентября в эфирах телеканала «Скифия», эфирного радио «Таврия» и в режиме он-лайн на сайте телерадиокомпании.