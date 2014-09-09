Минобороны продемонстрировало медицинские аптечки, которыми обеспечиваются военнослужащие

Офицер отметил, что на днях некоторые СМИ распространили информацию о якобы ненадлежащем обеспечении военнослужащих Вооруженных Сил Украины - участников АТО индивидуальными средствами медицинской защиты, что не соответствует действительности.

- Эта маленькая по размеру аптечка темно-желтого цвета, которая имеет название «Аптечка индивидуальная «АИ-1», была изготовлена еще во времена Советского Союза. Как видите, она пустая, - рассказал полковник медицинской службы Виталий Андронатий. - Если вам кто-то покажет этот футляр, и скажет, что их якобы выдают военнослужащим - участникам АТО - не верьте. Этих аптечек уже давно нет на вооружении ВС Украины. Их остатки еще могут храниться на складах, но военнослужащим не выдаются.

- Та же самая ситуация с другой аптечкой, в футляре оранжевого цвета, которая была зарегистрирована уже во времена независимости Украины, но также не выдается военнослужащим ВС Украины, - сообщил Виталий Андронатий. Регистрация этой аптечки закончилась еще в 2008 году, и с этого времени средство не находится на вооружении украинской армии.

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Также офицер продемонстрировал образцы индивидуальных средств медицинской защиты, которыми сегодня обеспечиваются украинские военные.

- Эта аптечка зеленого цвета называется «десантная», поскольку ею в первую очередь обеспечиваются военнослужащие Высокомобильных десантных войск. Она содержит два индивидуальных перевязочных пакета, кровоостанавливающий жгут, а также обезболивающее средство «Налбуфин» (в шприцах). Это три основные составляющие аптечки, наличие которых обязательно, и определено решением начальника Генерального штаба - Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины. Каждый военнослужащий обеспечивается именно таким индивидуальным средством защиты медицинского.

В рамках мероприятия директор Военно-медицинского департамента оборонного ведомства продемонстрировал журналистам также образцы иностранных средств медицинской защиты, в частности, американскую аптечку стандарта НАТО, и сообщил, что в будущем планируется обеспечить Вооруженные Силы Украины именно такой аптечкой, правда, украинского производства.

- На сегодняшний день мы обучили пользоваться американской аптечкой уже более 7000 военнослужащих, и эта работа продолжается, - подчеркнул полковник медицинской службы Виталий Андронатий.

Отвечая на многочисленные вопросы журналистов относительно медицинского обеспечения участников антитеррористической операции, руководитель Военно-медицинского департамента Минобороны также продемонстрировал образцы санитарных сумок, которыми «вооружены» военные медики.

- «Сумка санитара» предназначена для оказания первой медицинской помощи, и рассчитана на 30 бойцов. Если военнослужащий использовал индивидуальные средства собственной аптечки, то санитар или санинструктор может пополнить лекарства и средства из этой сумки, - рассказал полковник медицинской службы Виталий Андронатий, и добавил, что существует также сумка «Доврачебной помощи», которую носит санинструктор или фельдшер, содержимое которой полностью позволяет оказать помощь военнослужащему непосредственно на поле боя.