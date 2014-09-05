Под Мариуполем возле села Широкино идет бой (карта АТО)

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил представитель Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.

По его словам, вчера во второй половине дня из населенного пункта Безымянное россияне начали наступление на Мариуполь через поселок Широкино, расположенный в 20 км к востоку от Мариуполя.

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