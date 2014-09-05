Под Мариуполем возле села Широкино идет бой (карта АТО)

13:39, 05 сентября 2014
Армия
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Под Мариуполем в районе села Широкино продолжается бой между силами АТО и российскими войсками и боевиками.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил представитель Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.

По его словам, вчера во второй половине дня из населенного пункта Безымянное россияне начали наступление на Мариуполь через поселок Широкино, расположенный в 20 км к востоку от Мариуполя.

Читайте такжеБоевики уничтожили передовой блокпост "Азова" в 20 км от МариуполяВ район Широкино прорвалась колонна бронетехники в количестве до 5 танков, 3 самоходных артиллерийских установок, установки «Град» и личного состава с минометами и другим тяжелым вооружением. В ходе вчерашних боев первая атака русских была отбита. Сегодня утром бои возобновились. Российские военные используют все виды тяжелой техники. Тяжелый бой продолжается, украинские военные держат оборону, отметил Лысенко.

РНБО

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