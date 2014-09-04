СНБО начал обобщать данные о военных, судьба которых неизвестна
14:52, 04 сентября 2014Армия
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Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) начал работу по обобщению данных об украинских военных, судьба которых в настоящее время неизвестна.
REUTERS
Об этом сообщил пресс-секретарь информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко. "Началась работа по обобщению данных об украинских военных, судьба которых остается неизвестной", - отметил он.
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"Как только эта информация будет собрана ведомствами, она будет обнародована", - добавил Андрей Лысенко.
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