СНБО начал обобщать данные о военных, судьба которых неизвестна

14:52, 04 сентября 2014
Армия
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Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) начал работу по обобщению данных об украинских военных, судьба которых в настоящее время неизвестна.

REUTERS

Об этом сообщил пресс-секретарь информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко. "Началась работа по обобщению данных об украинских военных, судьба которых остается неизвестной", - отметил он.

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"Как только эта информация будет собрана ведомствами, она будет обнародована", - добавил Андрей Лысенко.

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