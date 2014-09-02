За сутки на Донбассе погибли 15 украинских военных, 49 ранены
13:08, 02 сентября 2014Армия
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Об этом сообщил представитель информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.
REUTERS
За минувшие сутки погибли 15 украинских военных, 49 были ранены.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко на брифинге в Киеве.
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По его словам, за минувшие сутки погибли 15 украинских военных, 49 получили ранения.
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