За сутки на Донбассе погибли 15 украинских военных, 49 ранены

За минувшие сутки погибли 15 украинских военных, 49 были ранены.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко на брифинге в Киеве.

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По его словам, за минувшие сутки погибли 15 украинских военных, 49 получили ранения.