Обстрел из "Урагана", который вели с территории РФ, привел к ранению четырех военных

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил спикер Информационного центра Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Лысенко.

"Вчера с территории РФ из систем «Ураган» обстреляли украинских военных в районе села Веселая Гора Славяносербского района Луганской области. Ранены 4 военнослужащих. Также террористы обстреляли территории вблизи города Счастье и поселка Петровка Станично-Луганского района, есть погибшие среди гражданского населения", - сказал Лысенко.

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