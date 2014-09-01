Обстрел из "Урагана", который вели с территории РФ, привел к ранению четырех военных
13:33, 01 сентября 2014Политика
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Вчера из-за обстрела сил антитеррористической операции из РСЗО "Ураган", который велся с территории России, ранены четверо военных Вооруженных сил Украины.
Украинскую территорию обстреливают из "Урагана" / Andrew / Picasa
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил спикер Информационного центра Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Лысенко.
"Вчера с территории РФ из систем «Ураган» обстреляли украинских военных в районе села Веселая Гора Славяносербского района Луганской области. Ранены 4 военнослужащих. Также террористы обстреляли территории вблизи города Счастье и поселка Петровка Станично-Луганского района, есть погибшие среди гражданского населения", - сказал Лысенко.
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