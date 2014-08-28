План набора в военные ВУЗы выполнен на 97,3 процента

Об этом сегодня, 28 августа, сообщил директор Департамента военного образования и науки Министерства обороны Украины генерал-майор Игорь Толок во время брифинга по теме: «Военное образование. Особенности вступительной кампании».

По его словам, вступительная кампания в высших военных учебных учреждений и военных учебных подразделений высших учебных заведений организовывалась и проводилась в соответствии с Условиями приема в высшие учебные заведения Украины в 2014 году, утвержденными приказом Министерства образования и науки Украины 29 октября 2013 года № 1510 и зарегистрированными в Министерстве юстиции Украины 31 октября 2013 года за № 1855/24387 (с изменениями).

Генерал-майор Игорь Толок напомнил, что в ВВУЗ имеют право поступать на обучение граждане Украины из числа гражданской молодежи в возрасте от 17 до 21 года, в том числе те, которым 17 лет исполняется в год поступления на обучение, а также военнослужащие и военнообязанные в возрасте до 23 лет.

"Учитывая сложную ситуацию в государстве, которая сложилась до начала вступительной кампании, она была проведена в два этапа. Вступительные испытания (конкурс сертификатов внешнего независимого оценивания в ВУЗЕ проводился в период с 24 по 31 июля с зачислением на обучение 1 августа. Поступающие, кроме трех предметов ВНО, сдавали испытания по физической подготовке и проходили психологическое обследование и медицинскую комиссию", - сообщил директор Департамента военного образования и науки Министерства обороны Украины.

По словам генерал-майора Игоря Толока, количество желающих получить военное образование увеличилось.

"Из числа гражданской молодежи заявления в ВВУЗ и ВУП ВУЗ подало на 13,7 процентов больше чем в прошлом году. Количество лиц женского пола, которые изъявили желание стать военными, по сравнению с прошлым годом увеличилось практически вдвое", - сообщил Толок.