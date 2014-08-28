Налоговики создадут батальон для участия в АТО

Государственная фискальная служба (ГФС) намерена создать собственный батальон для участия в антитеррористической операции на востоке страны, в который войдет около 100 налоговых милиционеров.

Об этом сообщил глава ГФС Игорь Билоус на своей странице в социальной сети Facebook.

«Получили поручение создать свой батальон на базе ГФС. Скажу откровенно, что подобное указание поступило практически всем органам власти. В большей степени этот батальон будет состоять из налоговых милиционеров. Если говорить об их количестве, то пока этот вопрос довольно размыт. Однако, думаю, в пределах 100 человек. После следующего заседания смогу сказать точнее», - сообщил Билоус.

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Как сообщал УНИАН, ГФС создана на базе Министерства доходов и сборов, подчиняется Министерству финансов. Миндоходов, которое существовало до Фискальной службы, считалось одним из наиболее коррумпированных ведомств, сотрудники которого постоянно оказывали давление на бизнес.

С апреля на территории Луганской и Донецкой областей орудуют вооруженные боевики, финансируемые Россией. С 15 апреля в регионе началась антитеррористическая операция.