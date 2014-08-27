За сутки в зоне АТО погибли 13 военных, 36 ранены
13:07, 27 августа 2014Армия
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Об этом сообщил представитель информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.
REUTERS
За минувшие сутки погибли 13 украинских военных и 36 получили ранения.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.
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По его словам, на востоке Украины за минувшие сутки погибли 13 украинских военнослужащих и 36 получили ранения.
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