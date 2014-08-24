Представительницу ВСУ Юлию Джиму наградили орденом "За заслуги" III степени

Президент Украины - Верховный Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Петр Порошенко подписал Указ № 676/2014 от 23 августа 2014 года «О награждении государственными наградами Украины по случаю Дня Независимости Украины»

В частности, орденом «За заслуги» III степени награждена представительница Вооруженных Сил Украины, спортсменка Учебно-спортивной базы зимних видов спорта «Тисовец» - военнослужащая военной службы по контракту Джима Юлия Валентиновна - чемпионка XXII зимних Олимпийских игр по биатлону.

Справка. 21 февраля 2014 года, в Сочи завершилась женская эстафетная гонка по биатлону, в котором сборная Украины завоевала первое место в рамках XXII зимних Олимпийских игр. Среди украинских биатлонисток была и представительница Вооруженных Сил Украины, спортсменка Учебно-спортивной базы зимних видов спорта «Тисовец» - старший солдат военной службы по контракту Юлия Джима.