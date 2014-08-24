Для украинских военных создали буклет-оберег "Возвращайся живым!"

С целью поднятия боевого духа украинских военнослужащих, задействованных в проведении антитеррористической операции, содействию морально-психологическому выздоровлению раненых в зоне АТО творческий коллектив редакции Центрального печатного органа Министерства обороны Украины журнала «Військо України» издал и презентовал буклет-оберег «Возвращайся живым!».

Тематическое наполнение буклета - детские стихи, рисунки, обращение к военнослужащим Вооруженных Сил Украины и других силовых структур, задействованных в проведении АТО.

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Формат буклета - А6, общий тираж 10000 экземпляров.

9500 экземпляров будет передано для подразделений Вооруженных Сил Украины, которые находятся в зоне проведения антитеррористической операции. Остальной тираж будут распространять во время мероприятий по чествованию и реабилитации раненых военнослужащих, находящихся на лечении в медицинских учреждениях Вооруженных Сил Украины.