В Харькове военным врачам передали современное оборудование для лечения раненых

Так, несколько недель назад Благотворительная фундация «Открытые сердца Украины» инициировала акцию по сбору средств на приобретение аппаратов для вакуумной терапии ран для военного медицинского учреждения. Об этом сообщает сайт Минобороны Украины.

- Сначала планировалось, что средства на два комплекта оборудования будут собраны по крайней мере в течение месяца. Однако благодаря удачному старту проекта - благотворительному аукциону, эту задачу удалось выполнить досрочно и уже в начале августа два аппарата с комплектами расходных материалов переданы военным медикам. Этот успех вдохновил организаторов на проведение второй акции «Раны необъявленной войны - 2» с целью собрать средства еще на пять аппаратов, - отметил исполнительный директор фонда Евгений Полтенко.

Далее с 4 по 8 августа на фандрейзинговой платформе «Украинская биржа благотворительности» длился второй этап сбора средств. Неравнодушные украинцы уже во второй раз собрали средства на крайне необходимое для раненых воинов медицинское оборудование.

По результатам последней благотворительной работы фонда «Открытые сердца Украины» в ВМКЦ Северного региона недавно состоялась передача военным врачам пятерых вакуумных насосов для терапии ран, более 60 наборов повязок, 10 контейнеров для вакуумных насосов для терапии ран. Общая сумма средств, собранных во время двух этапов акции, составляет около 200 тысяч гривен.

- Эта акция не зря была организована именно для Харьковского военного госпиталя. Большинство раненых с передовой АТО сразу отправляют туда. Все это мы делаем ради наших ребят, которые защищают Украину, а значит - каждого из нас. И мы не собираемся останавливаться в этом направлении. Призываем продолжить начатую традицию и принять участие в акции «Раны необъявленной войны - 3» всех желающих, - пояснил Евгений Полтенко.

Медицинское имущество от благотворительного объединения направлены в хирургическое отделение ВМКЦ Северного региона, где находится немало раненых в зоне АТО бойцов.

- Новое оборудование сохранит жизнь и поможет скорее выздороветь многим людям. Вакуумная терапия ран - это инновационная и очень эффективная методика лечения ран путем воздействия на них отрицательного давления. Аппарат применяется при лечении широкого спектра ран, вызванных травмами и позволяет улучшить ход реабилитации, не допустить инфицирование и ускорить выздоровление, - рассказал старший ординатор хирургического отделения торакоабдоминальной хирургии ВМКЦ Северного региона майор медицинской службы Владимир Негодуйко.

На завершении передачи медицинского имущества директор Благотворительного фонда «Открытые сердца Украины» Евгений Полтенко пообещал и в дальнейшем помогать военнослужащим Вооруженных Сил.

По словам командования военно-медицинского учреждения, благодаря народной поддержке врачи и медсестры чувствуют реальную поддержку и сосредотачиваются на важных задачах.