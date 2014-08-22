За сутки силовики 22 раза вступали в бой с террористами
14:56, 22 августа 2014Армия
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На протяжении суток силы Антитеррористической операции 22 раза вступали в бой с террористами.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер Информационного центра Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.
«На протяжении суток силы АТО 22 раза вступали в огневой контакт с террористами в районе Марьинки, Красногорки, Ждановки, Кутейниково, Фащевки, Городища, Новоанновки, Верхнеторецкого, Андреевки, Круглика, Станицы Луганской, Ильинки, Земляного, Березового», - заявил он.
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