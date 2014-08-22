За сутки в зоне АТО погибли четверо украинских военных, 23 - ранены

Еще 23 бойца получили ранения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал представитель информационного центра Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

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Ранее УНИАН сообщал, что 20 августа на Луганщине террористы сбили вертолет Ми-24.