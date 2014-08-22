Беспилотные летательные аппараты отечественного производства успешно используются силами АТО

Главная задача этих самолетов - выполнять воздушную разведку секторов, в которых находятся диверсионные террористические группировки.

- Одно такой изделие позволяет руководству АТО сэкономить немало времени на сбор оперативной разведывательной информации, - отметил начальник Житомирского военного института имени С.П. Королева генерал-майор Юрий Даник. - А главное он позволяет уберечь жизнь и нашим разведчикам и солдатам, которые благодаря воздушной разведке не будут попадать в засаду и вовремя будут предупреждены об огневом налете, - добавил он.

Стоит отметить, что этот беспилотный летательный аппарат отечественного производства. Его создали военные инженеры Житомирского военного института имени С.П. Королева совместно с другими специалистами. Сейчас аппарат успешно используется для сбора разведывательных данных для сил АТО. Мощные линзы камер позволяют увидеть даже хорошо замаскированные позиции террористов.

По своим характеристикам украинский воздушный беспилотный разведчик превосходит все существующие иностранные модели. Следует заметить, что он также значительно дешевле в производстве и при эксплуатации от зарубежных аналогов.