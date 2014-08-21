Как страна-основательница ООН, Украина последовательно проводит миролюбивую политику - Гелетей

Об этом заявил министр обороны Украины генерал-полковник Валерий Гелетей во время встречи с представителями военно-дипломатического корпуса, аккредитованного в Украине в Центральном доме офицеров Вооруженных Сил Украины.

Министерство обороны и Вооруженные Силы Украины высоко ценят возможность открытого диалога. Именно поэтому встреча будет полезной для всех нас, ведь ее цель - довести до представителей военно-дипломатического корпуса, аккредитованного в Украине, а, следовательно, международному сообществу объективную информацию о событиях, которые происходят сегодня в восточных областях Украины, - отметил во время открытия мероприятия руководитель отечественного оборонного ведомства.

Министр обороны подчеркнул, что Украина, как одна из стран-основателей ООН всегда была и остается последовательным и надежным партнером в деле укрепления мира. Свидетельством миролюбия Украины стал отказ от ядерного оружия и подписания Будапештского меморандума с Россией, США и Великобританией, которые гарантировали нашем государстве суверенитет и территориальную целостность.

Читайте такжеВ Минобороны открыли "горячую линию" для добровольцев, которые хотят попасть в ряды ВСУ"Мы даже представить не могли, что когда-то одна из стран-гарантов безопасности нашего государства, бывший «стратегический партнер» станет разрушать территориальную целостность Украины, превратится в источник международного терроризма. Сейчас мы вынуждены бороться за свое право жить в независимом демократическом государстве", - подчеркнул Гелетей.

В рамках встречи Министр обороны Украины проинформировал иностранных военных дипломатов о развитии событий на Востоке Украины и меры, которые совершают Вооруженные Силы Украины и другие военные формирования для стабилизации ситуации.

По его словам, обстановка в Донецкой и Луганской областях Украины остается сложной.

"Это обусловлено тем, что Российская Федерация всемерно поддерживает террористов на востоке Украины, поставляет на украинскую территорию через неконтролируемые участки границы оружие, боеприпасы, военную технику и наемников", - сообщил министр.

По словам Гелетея, ежедневно с территории России на Украину поставляется оружие, военная техника и личный состав, с целью усиления террористических формирований, на вооружении которых уже насчитывается несколько сотен единиц российского вооружения и военной техники.