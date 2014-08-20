За сутки в зоне АТО погибли 9 военных, 22 ранены

13:08, 20 августа 2014
Армия
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Об этом сообщил спикер Информационного центра СНБО Андрей Лысенко.

фото пресс-службы Минобороны

За сутки погибли 9 украинских военных и 22 получили ранения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер Информационного центра Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве. 

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По его словам, за минувшие сутки погибли 9 украинских военнослужащих и 22 получили ранения.

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