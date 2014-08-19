В Артемовске задержан один из лидеров террористов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил руководитель Информационного центра СНБО Андрей Лысенко, ссылаясь на информацию советника министра внутренних дел Украины Зоряна Шкиряка.

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"Он (Ходаковский) принимал участие в захвате городского совета. Во время задержания был ранен. Сейчас террорист дает показания. Уже выяснено, что он занимал должность одного из лидеров бандформирований так называемой «ДНР» и имел богатый опыт прохождения военной службы в иностранном легионе", - сообщил Лысенко.