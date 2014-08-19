За сутки в зоне АТО погиб один военный, 28 ранены

За минувшие сутки погиб один украинский военнослужащий, 28 получили ранения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель информационного центра СНБО Андрей Лысенко на брифинге в Киеве.

Читайте такжеБоевики распространяют лживую информацию о потерях сил АТО - Дмитрашковский

По его словам, «за минувшие сутки погиб один военнослужащий и 28 получили ранения».