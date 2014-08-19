За сутки в зоне АТО погиб один военный, 28 ранены
13:01, 19 августа 2014Армия
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Об этом сообщил представитель информационного центра СНБО Андрей Лысенко.
REUTERS
За минувшие сутки погиб один украинский военнослужащий, 28 получили ранения.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель информационного центра СНБО Андрей Лысенко на брифинге в Киеве.
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По его словам, «за минувшие сутки погиб один военнослужащий и 28 получили ранения».
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