За сутки в зоне АТО погибли 9 военных, 20 ранены - СНБО

За сутки в зоне АТО погибли 9 украинских военных, 20 получили ранения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель информационного центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве. Читайте такжеСилы АТО заблокировали Горловку, Малую Ивановку, Андриановку и Алчевск (карта АТО) «За последние сутки погибли 9 наших украинских военных и 20 ранены», - заявил он.

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