За сутки в зоне АТО погибли 9 военных, 20 ранены - СНБО
13:05, 18 августа 2014Политика
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За сутки в зоне АТО погибли 9 украинских военных, 20 получили ранения.
Андрей Лысенко / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель информационного центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.
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«За последние сутки погибли 9 наших украинских военных и 20 ранены», - заявил он.
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