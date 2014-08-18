В Киеве простились с командиром батальона "Киевская Русь"

Сегодня, 18 августа, в Киеве, в помещении Центрального дома офицеров Вооруженных Сил Украины провели в последний путь командира 11 батальона территориальной обороны «Киевская Русь» полковника Александра Гуменюка. Попрощаться с героически погибшим военнослужащим пришли более тысячи человек.

Полковник Александр Гуменюк погиб в неравном бою с террористами вблизи города Дебальцево, что на Донбассе. Преступники организовали засаду на бойцов и командира батальона, которые проводили рекогносцировку местности перед наступлением. Силы были слишком неравными - шестерым нашим военнослужащим противостояли около 50 хорошо вооруженных террористов. Однако наши соотечественники героически приняли бой, в результате которого погиб командир батальона и три бойца.

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После панихиды в столичном Доме офицеров отслужили заупокойную службу в Свято-Михайловском Златоверхом соборе. Похоронят Александра Гуменюка на Лукьяновском военном кладбище в столице Украины.

Сослуживцы Александра Гуменюка рассказали, что он был настоящим патриотом Украины, боевым офицером, который всегда первым шел в бой, и вел за собой своих подчиненных. Александр Гуменюк был профессионалом военного дела, решительным командиром, справедливым руководителем и несокрушимым бойцом за Украину.

У погибшего военнослужащего остались жена и трое несовершеннолетних детей.

Вечная память и Слава Героям!