СНБО обнародовал очередные доказательства российской агрессии против Украины

Совет национальной безопасности и обороны Украины обнародовал очередные доказательства российской агрессии против Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель информационного центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

Он продемонстрировал журналистам видео, снятое в районе города Снежное.

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«На нем видны военные кавказской внешности вокруг бронированной техники. Одна из машин – это модифицированный БТР 80А российского производства. Машина имеет характерную особенность – пушку 2А72 Тульского завода, которая состоит лишь на вооружении Вооруженных сил России», - отметил Лысенко.

Террористы повторяют фразы «Это война», «Аллаха акбар» и «иншалла». На одном из видео также четко виден автомобиль ЗАЗ Дэу с номерными знаками Луганской области ВВ 3624 СО.

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