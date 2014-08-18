Россия продолжает обстрелы украинской территории из "Градов" - СНБО
13:06, 18 августа 2014Армия
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С территории России продолжаются обстрелы с помощью «Градов» и минометов позиций украинских военных.
Обстрел украинской территории не прекращается / Фото Министерства обороны РФ
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер Информационного центра Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.
«Продолжаются обстрелы позиций украинских военных с российской территории», - отметил он.
По словам Лысенко, «вчера в 11:20 из района Авило-Федоровка Ростовской области РФ в направлении украинского села Алексеевское осуществлено 3 залпа из установок «Град».
Читайте такжеЗа сутки в зоне АТО погибли 9 военных, 20 ранены - СНБО Также он сообщил, что «в 17:40 зафиксировано еще 3 артиллерийских залпа из района Селезнево и Краснодарский также из Ростовской области РФ».
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