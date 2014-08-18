Россия продолжает обстрелы украинской территории из "Градов" - СНБО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер Информационного центра Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

«Продолжаются обстрелы позиций украинских военных с российской территории», - отметил он.

По словам Лысенко, «вчера в 11:20 из района Авило-Федоровка Ростовской области РФ в направлении украинского села Алексеевское осуществлено 3 залпа из установок «Град».

Читайте такжеЗа сутки в зоне АТО погибли 9 военных, 20 ранены - СНБО Также он сообщил, что «в 17:40 зафиксировано еще 3 артиллерийских залпа из района Селезнево и Краснодарский также из Ростовской области РФ».