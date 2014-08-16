Силы АТО пытаются разъединить Донецк и Горловку

Подразделения сил Антитеррористической операции сосредоточили основные усилия на проведении рейдовых действий и разъединении Донецка и Горловки, сообщает пресс-центр АТО на своей странице в сети Facebook.

По данным пресс-центра, ни одного дня не проходит без обстрелов подразделений АТО, в том числе с территории Российской Федерации.

«09.30 – обстрел опорного пункта в районе поселка Земляное со стороны города Луганск.

09.45-10.00-11.15 - артиллерийский обстрел опорного пункта в районе населенного пункта Петровское.

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11.20 – нападение на опорный пункт со стороны Иловайск-Зеленое, численностью до 50 человек. Противник понес значительные потери и отступил.

11.25 – 11-30 минометный обстрел батареи позиций наших войск в районе Благодатного. А в 12.40 - обстрел этого же района из БМ-21 “Град”», - сообщает пресс-центр.

Также напоминается, что в результате умело спланированной операции силы АТО освободили Ждановку Донецкой области. «Уже через несколько дней люди почувствуют, что на их землю действительно пришел мир и покой, и что самое главное – пришел он надолго», - добавляет пресс-центр.

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Также сообщается, что подразделения сил АТО продолжают выполнение боевых заданий в определенных районах относительно поражения живой силы и огневых средств незаконных вооруженных формирований, ведения и поддержки действий специальных подразделений.

«Понимая близость своего краха, те, у кого руки по локоть в крови, пытаются бежать. Они хорошо понимают, что крах террористов не за горами, но ни один, кто пришел на нашу землю с мечом, не избежит наказания», - подчеркивает пресс-центр.