Ждановку освободили от террористов (карта)

15:24, 16 августа 2014
Политика
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Ждановка Донецкой области освобождена от террористов.

Жданівку звільнено від терористів / Міноборони

Об этом написал президент Петр Порошенко на официальных страницах в соцсетях.

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