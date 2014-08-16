Ждановку освободили от террористов (карта)

Ждановка Донецкой области освобождена от террористов.

Об этом написал президент Петр Порошенко на официальных страницах в соцсетях. Збройними силами України героїчно звільнено місто Жданівка у Донецькій області. Слава Україні! pic.twitter.com/wDOb9kHTWG — Петро Порошенко (@poroshenko) August 16, 2014 Читайте такжеУкраинские военные освободили еще три населенных пункта

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