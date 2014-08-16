Ждановку освободили от террористов (карта)
15:24, 16 августа 2014Политика
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Ждановка Донецкой области освобождена от террористов.
Ждановку освобожден от террористов / Минобороны
Об этом написал президент Петр Порошенко на официальных страницах в соцсетях.
Збройними силами України героїчно звільнено місто Жданівка у Донецькій області. Слава Україні! pic.twitter.com/wDOb9kHTWG
— Петро Порошенко (@poroshenko) August 16, 2014
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