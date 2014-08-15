В СНБО опровергают информацию о потерях в батальоне «Айдар»

Об этом сегодня на брифинге в Киеве, отвечая на вопросы журналистов, сообщил представитель информационного центра СНБО Андрей Лысенко.

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“Распространенная информация, что было уничтожено много ребят из батальона “Айдар”, не соответствует действительности. Официально опровергаю ее. Наши ребята все живы и занимаются освобождением территории очень профессионально”, - сказал Лысенко, отметив, что распространение такого рода информации со стороны террористов является элементом информационной войны.