В СНБО опровергают информацию о потерях в батальоне «Айдар»

13:44, 15 августа 2014
Армия
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У Совета национальной безопасности и обороны Украины опровергают информацию о многочисленных потерях в батальоне “Айдар”.

Лисенко / Фото УНИАН

Об этом сегодня на брифинге в Киеве, отвечая на вопросы журналистов, сообщил представитель информационного центра СНБО Андрей Лысенко.

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“Распространенная информация, что было уничтожено много ребят из батальона “Айдар”, не соответствует действительности. Официально опровергаю ее. Наши ребята все живы и занимаются освобождением территории очень профессионально”, - сказал Лысенко, отметив, что распространение такого рода информации со стороны террористов является элементом информационной войны.

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