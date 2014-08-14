Украинский десантник потерял кисть руки, но спас жизнь шестерым товарищам

В одном из боев на Луганщине 21-летний житель Жмеринки спас жизнь себе и своим шестерым боевым друзьям, но в результате минно-взрывного осколочного ранения потерял кисть правой руки, получил множественном числе осколочные ранения мягких тканей нижних конечностей, баротравму, разрыв обеих барабанных перепонок.

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В тот день личный состав высокомобильных десантных войск шел в наступление на врага у города Лисичанск. БТР 80, в котором находился Владислав, шел впереди. Сепаратист бросил гранату в БТР и попал в люк. Десантник мгновенно сориентировался, поднял ее из-под ног и выбросил. Не хватило нескольких секунд - граната разорвалась на расстоянии 5 сантиметров.

"Услышал хлопок, после этого мне что-то упало возле ног: опустил голову, смотрю - граната в боевом состоянии, уже возведена, то есть вот-вот взорвется, плюс увидел, что она не нашего образца. С такой скоростью еще ничего в жизни я не делал. В тот же миг схватил ее и швырнул. Руку отвести не успел, раздался взрыв, - вспоминает «крылатый пехотинец».