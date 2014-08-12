16 военнослужащих, которые нуждаются в протезировании, включены в государственную программу

- В настоящее время в протезировании конечностей нуждаются 16 военнослужащих, - отметил директор Военно-медицинского департамента Министерства обороны Украины, и добавил, что первым двум военнослужащим уже изготовлены протезы за государственные средства на Львовском протезном заводе. Это произошло на выполнение Закона Украины «О реабилитации инвалидов в Украине», который позволяет военнослужащим получать все льготы, в том числе протезирование и обеспечение всеми средствами передвижения за счет государства, - подчеркнул директор Военно-медицинского департамента оборонного ведомства.

Полковник Виталий Андронатій отметил также, что в другие военнослужащие еще не готовы к протезированию, поскольку их конечности еще не зажили.

По его словам, в стране есть потенциал в плане обеспечения протезами отечественного производства:

- Наши врачи и специалисты прошли обучение за рубежом, а недавно на базе военного госпиталя в Киеве состоялись ознакомительные тренинги со специалистами, которые производят протезы, - сообщил полковник медицинской службы Виталий Андронатій.

Директор Военно-медицинского департамента Министерства обороны Украины отметил, что государство создало условия для протезирования не только военнослужащим, но и всем участникам АТО, которые в этом нуждаются.