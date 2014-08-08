Силы АТО освободили от террористов город Круглик на Луганщине

18:16, 08 августа 2014
Армия
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В Луганской области освобожден город Круглик.

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Об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил спикер Информационного центра Совета национальной безопасности и обороны Андрей Лысенко.

Уточняется, что освободительная операция была произведена воинами-десантниками. 

Читайте такжеЗа сутки в зоне АТО погибли 15 военных, 89 были раненыКак сообщал УНИАН,  сегодня в Луганской области силами АТО был взят под контроль город Миусинск административного подчинения городу Красный Луч.

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