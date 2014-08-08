Силы АТО освободили от террористов город Круглик на Луганщине
18:16, 08 августа 2014Армия
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В Луганской области освобожден город Круглик.
Город Круглик освобожден / Google Maps
Об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил спикер Информационного центра Совета национальной безопасности и обороны Андрей Лысенко.
Уточняется, что освободительная операция была произведена воинами-десантниками.
Читайте такжеЗа сутки в зоне АТО погибли 15 военных, 89 были раненыКак сообщал УНИАН, сегодня в Луганской области силами АТО был взят под контроль город Миусинск административного подчинения городу Красный Луч.
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