Силы АТО освободили от террористов город Круглик на Луганщине

В Луганской области освобожден город Круглик.

Об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил спикер Информационного центра Совета национальной безопасности и обороны Андрей Лысенко. Уточняется, что освободительная операция была произведена воинами-десантниками. Читайте такжеЗа сутки в зоне АТО погибли 15 военных, 89 были раненыКак сообщал УНИАН, сегодня в Луганской области силами АТО был взят под контроль город Миусинск административного подчинения городу Красный Луч.

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