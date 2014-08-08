В Луганской области силами АТО взят под контроль город Миусинск - активисты

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил руководитель общественной организации Гражданская инициатива «Права справа» Дмитрий Снегирев. По его словам, данную информацию ему предоставили местные жители и члены его общественной организации, ставшие очевидцами происходящего, а также сами военные.Читайте такжеСилы АТО освободили Красногоровку, "донецкие" террористы отрезаны от "луганских" (карта)

Снегирев отметил, что взятие поселка Миусинск имеет важное стратегическое значение, поскольку, фактически, «перерезается трасса Красный Луч — Снежное, что прекращает поставки вооружения силам ДНР».

Также он сообщил, что в настоящее время идут ожесточенные бои за города Первомайск и Красный Луч.