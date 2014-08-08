За сутки украинская армия 44 раза вступала в бой с террористами

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Информационного центра СНБО Андрей Лысенко.

По его словам, боевые столкновения, в частности, происходили в районах населенных пунктов Бирюки, Новодарское, Горловка, Майорск, Успенка, Каменка, Опитное, Новоанновка, Военное, Степановка, Вергунский Разъезд, Красный Яр, Новосветловка, Благодатное, Новоторезское, Розовка, Стукалова Балка, Камышное, Милово и аэропорт “Луганск”.

Читайте такжеЗа сутки российские беспилотники 5 раз нарушали воздушное пространство УкраиныЛысенко отметил, что штурмовой отряд десантников вступил в бой с террористами вблизи населенного пункта Успенка, в результате чего боевики понесли потери в живой силе и технике.

Как сообщал УНИАН, за последние суткив зоне АТО погибли 7 военнослужащих вооруженных сил и 8 пограничников.