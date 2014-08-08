За сутки российские беспилотники 5 раз нарушали воздушное пространство Украины
13:39, 08 августа 2014Армия
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В течение суток российские беспилотники пять раз нарушали воздушное пространство Украины.
Пограничники зафиксировали российские беспилотники / Фото Министерства обороны РФ
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил представитель информационного центра Совета национальной безопасности и обороны Андрей Лысенко.
По его словам, разведывательные беспилотные аппараты фиксировались пограничниками Украины в районах акватории порта “Мариуполь” на направлении Армянск - Красный Чабан Херсонской области, Геническа и Бердянска.
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Как сообщал УНИАН, за последние сутки в зоне АТО погибли 7 военнослужащих вооруженных сил и 8 пограничников.
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