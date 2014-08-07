Военные изъяли у боевиков очередную партию оружия и взрывчатки

В ходе боев за освобождение населенного пункта Красногоровка от террористических группировок военнослужащие 51 отдельной механизированной бригады батальона территориальной обороны и инженерно-саперное подразделение оперативного командования «Південь» изъяли целый арсенал оружия и боеприпасов.

Военные обнаружили помещение, переоборудованное под склад для хранения взрывчатых веществ. Боеприпасы предназначались для разрушения мостов, плотин, железнодорожных путей и других объектов инфраструктуры. Часть из них также была оснащена оболочками с обломками. Такие виды взрывчатки способны поражать людей на расстоянии до ста метров и могли быть использованы для организации терактов.

"Это автоматы калибра 7,62 АК-74, АКС-74, что, как видно, принимали участие в боевых действиях, - рассказал начальник службы ракетно-артиллерийского вооружения оперативного командования «Південь». - Также есть АК-74 в смазке, которые были заложены в оборудованный тайник. Военные изъяли гранаты к гранатометам РПГ-7 и 82-миллиметровый гранатомет, который можно перевозить как в грузовиках, так и в автомобилях типа «УАЗ» или «Газель». Кроме того, бойцы изъяли винтовки СКС и немало патронов к стрелковому оружию. Все это будет передано на склады Вооруженных Сил Украины для утилизации", - добавил он.

А во время несения службы на одной из автомобильных дорог в Волновахском районе за пятьдесят метров от блокпоста военнослужащие остановили подозрительный автомобиль «Дэу Ланос». Водитель легковушки сбежал, а во время проверки автомобиля было обнаружено, что он заминирован.

"Салон легковушки был начинен взрывчаткой: это аммонал, в тротиловом эквиваленте - почти 130 килограммов. Также в автомобиле были установлены гранаты на растяжках. С целью обеспечения жизни и здоровья военнослужащих и мирных жителей провели частичное разминирование. Взрывчатое вещество было изъято, а автомобиль после этого - утилизирован", - рассказал начальник управления оперативного обеспечения оперативного командования «Південь».

"Хочу обратиться к военнослужащим и мирному населению: при обнаружении взрывоопасного предмета необходимо огородить его, ограничить доступ к нему и сообщить об этом в правоохранительные органы. Наши команды разминирования их обезвредят. Делать это нужно обязательно, потому что разные опасные предметы манят к себе, прежде всего, детей, и они могут первыми пострадать от оставленных преступниками боеприпасов", - подчеркнул офицер.

Отдельный трофей украинских солдат - малогабаритный ручной огнемет, который был изъят у террористов во время ведения боевых действий. Произведен он в Российской Федерации. Информация о стране-производителе был вытерта, однако сведения о номере и серии оружия сохранились, поскольку вытереть их невозможно.

Вся взрывчатка террористов будет ликвидирована украинскими саперами.