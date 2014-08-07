Главари террористов запугивают боевиков, чтобы предотвратить "дезертирство" - штаб АТО

Об этом говорится в сообщении пресс-службы штаба АТО.

"Аналитиками штаба АТО отмечается то, что боевой дух террористов сломлен. Они предпрнимают панические действия чтобы избежать окружения и уничтожения. Их полевые командиры продолжают запугивать, как своих подчиненных, так и мирных жителей, чтобы не допустить дезертирств и массовых переходов на сторону Вооруженных Сил Украины", - сообщают в штабе. Читайте такжеВ Минобороны считают, что у террористов на Донбассе начинается агония и паника

Также продолжаются циничные провокации и попытки манипулировать сознанием людей через Интернет, говорится в сообщении.

"Киберпреступниками созданы клоны официальной страницы пресс-службы АТО. Пророссийскими специалистами по манипулированию и проведение специальных психологических операций изготовлено и распространено через всемирную сеть ряд видеороликов в которых оскверняются украинские воины", - информирует пресс-служба штаба.