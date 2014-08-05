Активисты нашли фейковую страницу пресс-центра АТО в соцсети

Об этом говорится в сообщении активистов на странице ЄвромайданSOS.

"Друзья, нужна помощь! Найдена фейковая страница АТО, которая распространяет ложную информацию антиукраинского содержания. Нужно быстренько отправить их в небытие. 30 секунд вашего времени - и меньше зомби в сети. Для бана нужно минимум 500 жалоб", - пишут активисты.

Они призывают пользователей Facebook жаловаться на эту страницу администраторам.

Настоящая страница пресс-службы АТО: https://www.facebook.com/ato.news

Фейкова страница: https://www.facebook.com/pages/Прес-центр-АТО/1480960812148234