Активисты нашли фейковую страницу пресс-центра АТО в соцсети
09:27, 05 августа 2014Общество
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Активисты ЄвромайданSOS нашли в Facebook фейковую страницу пресс-центра АТО, которая распространяет ложную информацию антиукраинского содержания.
Фото: пресс-центр АТО
Об этом говорится в сообщении активистов на странице ЄвромайданSOS.
"Друзья, нужна помощь! Найдена фейковая страница АТО, которая распространяет ложную информацию антиукраинского содержания. Нужно быстренько отправить их в небытие. 30 секунд вашего времени - и меньше зомби в сети. Для бана нужно минимум 500 жалоб", - пишут активисты.
Они призывают пользователей Facebook жаловаться на эту страницу администраторам.
Настоящая страница пресс-службы АТО: https://www.facebook.com/ato.news
Настоящая страница
Фейкова страница: https://www.facebook.com/pages/Прес-центр-АТО/1480960812148234
Фэйковая страница
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