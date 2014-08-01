Украинские силовики разминировали мост в селе Возрождение Донецкой области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-секретарь информационного центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.Читайте такжеТеррористы заминировали мосты в Донецке, Харцызске и Шахтерске

«Вчера саперными подразделениями Вооруженных сил был разминирован мост в населенном пункте Возрождение недалеко от Артемовска», - отметил он.