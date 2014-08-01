Украинские силовики разминировали мост в селе Возрождение Донецкой области
13:34, 01 августа 2014Армия
3
Украинские силовики разминировали мост в селе Возрождение Донецкой области.
Украинские силовики разминировали мост в селе Возрождение Донецкой области / Фото: УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-секретарь информационного центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.Читайте такжеТеррористы заминировали мосты в Донецке, Харцызске и Шахтерске
«Вчера саперными подразделениями Вооруженных сил был разминирован мост в населенном пункте Возрождение недалеко от Артемовска», - отметил он.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter