Украинские силовики разминировали мост в селе Возрождение Донецкой области

13:34, 01 августа 2014
Армия
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Украинские силовики разминировали мост в селе Возрождение Донецкой области.

десантники / Фото: УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-секретарь информационного центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.Читайте такжеТеррористы заминировали мосты в Донецке, Харцызске и Шахтерске

«Вчера саперными подразделениями Вооруженных сил был разминирован мост в населенном пункте Возрождение недалеко от Артемовска», - отметил он.

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