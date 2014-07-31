Террористы из артиллерии обстреляли позиции сил АТО в Луганской области
16:14, 31 июля 2014Армия
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Террористы продолжают обстреливать позиции сил антитеррористической операции (АТО) в Луганской области.
Фотокорреспондент газеты “Голос України” Александр Клименко
Об этом сообщил пресс-центр АТО на своей странице в соцсети. "Террористы не прекращают обстрел позиций и блокпостов сил АТО", - говорится в сообщении.
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"В 12.20 произошел артиллерийский обстрел позиций сил АТО в районе населенного Веселая Тарасовка Луганской области, и с 12.25 до 13.05 – артобстрел позиций сил АТО в районе населенного пункта Белореченское Луганской области", - сообщает пресс-центр.
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