Террористы из артиллерии обстреляли позиции сил АТО в Луганской области

Об этом сообщил пресс-центр АТО на своей странице в соцсети. "Террористы не прекращают обстрел позиций и блокпостов сил АТО", - говорится в сообщении.

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"В 12.20 произошел артиллерийский обстрел позиций сил АТО в районе населенного Веселая Тарасовка Луганской области, и с 12.25 до 13.05 – артобстрел позиций сил АТО в районе населенного пункта Белореченское Луганской области", - сообщает пресс-центр.