За сутки боевики 15 раз обстреляли позиции сил АТО - СНБО
13:27, 31 июля 2014Армия
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За минувшие сутки боевики 15 раз обстреляли позиции сил антитеррористической операции.
REUTERS
Об этом сообщил руководитель информационного центра СНБО Андрей Лысенко в комментарии УНИАН.
«За минувшие сутки боевики 15 раз обстреляли блокпосты и позиции сил АТО», - сказал он.
Читайте такжеУкраина тратит 70 млн гривень в день на проведение АТО - Порошенко«На протяжении суток террористы обстреляли блокпосты и позиции подразделений ВС Украины в районах Мариновки, Моспино, Дьяково, Сабеевки и аэропорта Луганск», - добавил Лысенко.
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