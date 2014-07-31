За сутки боевики 15 раз обстреляли позиции сил АТО - СНБО

Об этом сообщил руководитель информационного центра СНБО Андрей Лысенко в комментарии УНИАН.

«За минувшие сутки боевики 15 раз обстреляли блокпосты и позиции сил АТО», - сказал он.

Читайте такжеУкраина тратит 70 млн гривень в день на проведение АТО - Порошенко«На протяжении суток террористы обстреляли блокпосты и позиции подразделений ВС Украины в районах Мариновки, Моспино, Дьяково, Сабеевки и аэропорта Луганск», - добавил Лысенко.