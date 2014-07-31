В Донецкой области пограничники задержали 24-летнего шпиона из России

13:45, 31 июля 2014
Политика
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Пограничники Донецкого отряда недавно задержали 24-летнего россиянина, который занимался сбором данных о расположении украинских военных.

Пограничники обнаружили шпиона / dpsu.gov.ua

Как сообщили УНИАН в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ администрации Государственной пограничной службы Украины, мужчину, который двигался на велосипеде в направлении «Весело-Вознесенка (РФ), – Новоазовск (Укр.)» пограничный наряд задержал недалеко от границы. Документов, удостоверяющих личность, у задержанного не было.

Было установлено, что задержанный является жителем Ростовской области и направлялся в Мариуполь для сбора данных о наличии и расположении украинских блокпостов.

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Мужчина сознался, что незаконно пересечь государственную границу и собрать информацию ему предложили на российской стороне двое неизвестных за денежное вознаграждение. После выполнения задания он должен был вернуться обратно в Россию и предоставить соответствующие данные.

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